Известный карикатурист изобразил Месси на унитазе после слов Марадоны о Лео

Известный карикатурист Омар Момани, рисующий для издания Goal.com, свою очередную работу посвятил высказыванию Диего Марадоны о Лионеле Месси.

Марадона заявил, что не считает Месси лидером сборной Аргентины из-за того, что Лионель ходит в туалет 20 раз перед матчем.

Maradona is not impressed with how long Messi spends in the bathroom before games 🚽😂



Toilet humour by @omomani pic.twitter.com/QQm0lMN6Yr