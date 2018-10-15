Известный карикатурист изобразил Месси на унитазе после слов Марадоны о Лео
Известный художник Омар Момани выпустил очередную карикатуру.
Известный карикатурист Омар Момани, рисующий для издания Goal.com, свою очередную работу посвятил высказыванию Диего Марадоны о Лионеле Месси.
Марадона заявил, что не считает Месси лидером сборной Аргентины из-за того, что Лионель ходит в туалет 20 раз перед матчем.
Maradona is not impressed with how long Messi spends in the bathroom before games 🚽😂— Goal (@goal) 14 октября 2018 г.
Toilet humour by @omomani pic.twitter.com/QQm0lMN6Yr
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