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Известный карикатурист изобразил Месси на унитазе после слов Марадоны о Лео

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Известный художник Омар Момани выпустил очередную карикатуру.
Известный карикатурист изобразил Месси на унитазе после слов Марадоны о Лео

Известный карикатурист Омар Момани, рисующий для издания Goal.com, свою очередную работу посвятил высказыванию Диего Марадоны о Лионеле Месси.

Марадона заявил, что не считает Месси лидером сборной Аргентины из-за того, что Лионель ходит в туалет 20 раз перед матчем.

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Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины
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