Известный карикатурист изобразил Месси на унитазе после слов Марадоны о Лео

Известный художник Омар Момани выпустил очередную карикатуру.

Известный карикатурист Омар Момани, рисующий для издания Goal.com, свою очередную работу посвятил высказыванию Диего Марадоны о Лионеле Месси.

Марадона заявил, что не считает Месси лидером сборной Аргентины из-за того, что Лионель ходит в туалет 20 раз перед матчем.