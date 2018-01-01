Барселона готова отпустить игрока в ПСЖ, если получит 105 миллионов
Полузащитник Барселоны Усман Дембеле может покинуть команду до закрытия трансферного окна.
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Заинтересованность к футболисту проявляет ПСЖ. По контракту Дембеле с каталонцами сумма отступных составляет 400 миллионов евро, однако они готовы отпустить француза за 105 миллионов евро. Именно за такую сумму прошлым летом Барселона купила у Боруссии Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.
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Издание отмечает, что конкретных предложений парижане на данный момент не делали. Сам футболист в недавнем интервью сказал, что остается в Барселоне и готов сыграть в матче за Суперкубок Испании против Севильи, который состоится в воскресенье, 12 августа.
Напомним, ранее Усмана Дембеле связывали с переходом в Арсенал после его ужина с игроками лондонского клуба, однако по неизвестным причинам сделка не состоялась.
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