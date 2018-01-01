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Барселона по-прежнему надеется подписать Погба

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У каталонцев есть время до 31 августа.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Испанская Барселона намерена подписать игрока Манчестер Юнайтед Поля Погба.

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Трансферное окно для клубов АПЛ уже закрыто, однако команды из других чемпионатов могут подписывать игроков английских клубов до закрытия трансферного окна в своих странах.

В Испании трансферное окно открыто до 31 августа, и каталонцы постараются до этого времени совершить переход Поля Погба, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, сделку по трансферу Поля Погба пытается заключить его агент Мино Райола. Сам футболист заявил о своем желании покинуть английский клуб из-за напряженных отношений с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Отмечалось, что португальский специалист был замечен в ресторане в мрачном настроении из-за нерешенного вопроса с будущим французского полузащитника.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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