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Вильярреал крутым фокусом представил болельщикам экс-игрока Арсенала

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Санти Касорла эффектно появился перед фанатами испанского клуба.
Санти Касорла магическим способом был представлен фанатам Вильярреала
Санти Касорла магическим способом был представлен фанатам Вильярреала
twitter.com/VillarrealCF

Полузащитник Санти Касорла, который перенес несколько серьезных операций на ноге из-за проблем с ахилловым сухожилием, бы официально представлен в качестве игрока Вильярреала.

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На стадионе испанского клуба прошла презентация футболиста, которая поразила присутствующих своей неординарностью. На поле находился маг и стеклянная капсула, которая заполнилась дымом. После этого в ней магическим способом возник Касорла, которого испанцы часто называют волшебником за его игру.

С 2012 года Касорла выступал за лондонский Арсенал, однако в 2016 году получил травму и в процессе лечения сделал десять операций на ноге. В конце минувшего сезона “канониры“ объявили о его уходе из команды, а в начале июня стало известно, что он подписал контракт с Вильярреалом.

Ранее сообщалось, что итальянская Сампдория представила своего новичка Роналду в стиле Ювентуса, спародировав презентацию Криштиану Роналду.

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Теги: Санти Касорла, Вильярреал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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