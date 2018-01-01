Куртуа: Мне не гарантировано место в стартовом составе Реала

Новичок Реала будет бороться за место в воротах.

Новый вратарь Реала Тибо Куртуа оценил свои перспективы в борьбе за место в основе с Кейлором Навасом.

"Что я могу предложить, чего не может предложить Навас? Трудно ответить на этот вопрос. Он великолепный вратарь у которого отличная реакция, но не мне судить о его сильных сторонах.

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Ни в одной команде в мире мне не гарантировано место в старте, поэтому мне не гарантировано место в стартовом составе Реала. Я приехал сюда усердно работать, а решение будет принимать тренер", - приводит слова Куртуа AS.

Напомним, вратарь Тибо Куртуа отказался тренироваться с Челси и был продан в Реал. Позже бельгиец объяснил причины своего ухода.

Ранее сообщалось, что голкипер Реала Кейлор Навас готов бороться за место в стартовом составе команды.

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