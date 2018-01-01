Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Куртуа: Мне не гарантировано место в стартовом составе Реала

Комментариев: 0
Новичок Реала будет бороться за место в воротах.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
twitter.com/realmadrid

Новый вратарь Реала Тибо Куртуа оценил свои перспективы в борьбе за место в основе с Кейлором Навасом.

"Что я могу предложить, чего не может предложить Навас? Трудно ответить на этот вопрос. Он великолепный вратарь у которого отличная реакция, но не мне судить о его сильных сторонах.

Читай также: Куртуа будет получать 7 миллионов в год в Реале - СМИ

Ни в одной команде в мире мне не гарантировано место в старте, поэтому мне не гарантировано место в стартовом составе Реала. Я приехал сюда усердно работать, а решение будет принимать тренер", - приводит слова Куртуа AS.

Напомним, вратарь Тибо Куртуа отказался тренироваться с Челси и был продан в Реал. Позже бельгиец объяснил причины своего ухода.

Ранее сообщалось, что голкипер Реала Кейлор Навас готов бороться за место в стартовом составе команды.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь