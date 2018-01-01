Легенда Барселоны: Однажды Неймар окажется в Реале

Знаменитый бразильский футболист Ривалдо считает, что со временем Неймар продолжит карьеру в Реале.

Бывший форвард Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо считает, что его соотечественник Неймар обязательно перейдет в Реал. Обладатель Золотого мяча-1999 отметил, что это может произойти в следующем году.

Читай также: Неймар заявил, что не уйдет из ПСЖ

"Безусловно, на данный момент я верю Неймару, который заявил, что остается в ПСЖ. Но я исхожу из того, что я слышал и знаю, и потому я уверен, что однажды Неймар окажется в Реале. Рано или поздно, но это произойдет.

Читай также: Легенда Барселоны: Неймар никогда не выиграет ничего значимого с ПСЖ

Я думаю, что во Франции он проведет еще минимум один сезон. Но глядя на современный сумасшедший трансферный рынок тяжело представить, что произойдет дальше. В этом мире возможно все", - приводит слова Ривалдо Betfair.

Напомним, многие СМИ в последнее время сообщали о возможном трансфере форварда ПСЖ Неймара в Реал, однако футболист от комментариев отказался.

Позже стало известно, что бразилец приостановил выпуск линии одежды, приуроченной к его переходу в испанский клуб, а после известия о трансфере Криштиану Роналду в Ювентус вовсе засомневался в целесообразности переезда в Мадрид.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.