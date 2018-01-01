Навас готов бороться с Куртуа за место в основном составе Реала
Кейлор Навас не намерен уходить из Реала из-за прихода Тибо Куртуа.
Голкипер Реала Кейлор Навас заявил, что не собирается покидать команду из-за трансфера Тибо Куртуа.
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31-летний вратарь намерен сохранить свой первый номер и бороться за место в основном составе.
"Я абсолютно уверен и заверяю всех: я не собираюсь уходить из Реала. У меня такое же желание уйти, как умереть", - приводит слова Наваса fourfourtwo.com.
Напомним, помимо Наваса в Реале есть Кико Касилья и Лука Зидан, а также недавно к команде присоединился украинский вратарь Андрей Лунин, который попал на обложку популярного испанского издания.
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