Навас готов бороться с Куртуа за место в основном составе Реала

Кейлор Навас не намерен уходить из Реала из-за прихода Тибо Куртуа.

Голкипер Реала Кейлор Навас заявил, что не собирается покидать команду из-за трансфера Тибо Куртуа.

Читай также: Сын Зидана покинет Реал этим летом - Marca

31-летний вратарь намерен сохранить свой первый номер и бороться за место в основном составе.

"Я абсолютно уверен и заверяю всех: я не собираюсь уходить из Реала. У меня такое же желание уйти, как умереть", - приводит слова Наваса fourfourtwo.com.

Напомним, помимо Наваса в Реале есть Кико Касилья и Лука Зидан, а также недавно к команде присоединился украинский вратарь Андрей Лунин, который попал на обложку популярного испанского издания.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.