Куртуа объяснил, почему перешел в Реал

Бельгийский футболист хочет быть ближе к своим детям.

Голкипер Тибо Куртуа, который перешел из Челси в Реал, на своей страничке в Facebook поблагодарил фанатов “синих“ и объяснил причины своего отъезда из Англии.

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“В нескольких словах я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность за эти фантастические четыре года. Челси всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я был молодым и только начинал свое развитие, и то, что меня взял такой большой клуб - это было осуществлением мечты.

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Я хочу поблагодарить наших болельщиков за их огромную поддержку на протяжении всех этих лет. Я надеюсь, вы понимаете, что ключевую роль в принятии решения об уходе из команды сыграло мое желание быть ближе к детям.

Я желаю всего самого лучшего “синим“ и для меня было честью являться частью этого клуба“, - сказал Куртуа в видеообращении.

Напомним, на замену Тибо Куртуа Челси подписал Кепу Аррисабалагу, сделав его новым самым дорогим голкипером в мире.

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