Куртуа объяснил, почему перешел в Реал
Голкипер Тибо Куртуа, который перешел из Челси в Реал, на своей страничке в Facebook поблагодарил фанатов “синих“ и объяснил причины своего отъезда из Англии.
Читай также: Официально: Челси подписал 38-летнего экс-вратаря сборной Англии
“В нескольких словах я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность за эти фантастические четыре года. Челси всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я был молодым и только начинал свое развитие, и то, что меня взял такой большой клуб - это было осуществлением мечты.
Читай также: Куртуа - лучший голкипер ЧМ-2018
Я хочу поблагодарить наших болельщиков за их огромную поддержку на протяжении всех этих лет. Я надеюсь, вы понимаете, что ключевую роль в принятии решения об уходе из команды сыграло мое желание быть ближе к детям.
Я желаю всего самого лучшего “синим“ и для меня было честью являться частью этого клуба“, - сказал Куртуа в видеообращении.
Напомним, на замену Тибо Куртуа Челси подписал Кепу Аррисабалагу, сделав его новым самым дорогим голкипером в мире.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил