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Реал предложит Модричу новый контракт, чтобы удержать его в команде

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Руководство клуба готово увеличить Луке Модричу зарплату, чтобы он не ушел в Интер.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Реал собирается предложить новый контракт полузащитнику клуба Луке Модричу.

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По информации Marca, хорват получает 8 миллионов евро в год. Мадридцы готовы предложить лучшему игроку ЧМ-2018 более выгодные финансовые условия, чтобы он не перешел в другой клуб.

Активный интерес к 32-летнему футболисту проявляет Интер. Отмечалось, что итальянцы предлагают хавбеку 4-летний контракт с возможностью завершить карьеру в Китае.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич проведет встречу с президентом Реала Флорентино Пересом, на которой обсудит свое будущее.

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Теги: Лука Модрич, Реал, чемпионат Испании по футболу, контракт, футбол, зарплата
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