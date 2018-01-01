Реал предложит Модричу новый контракт, чтобы удержать его в команде

Руководство клуба готово увеличить Луке Модричу зарплату, чтобы он не ушел в Интер.

Реал собирается предложить новый контракт полузащитнику клуба Луке Модричу.

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По информации Marca, хорват получает 8 миллионов евро в год. Мадридцы готовы предложить лучшему игроку ЧМ-2018 более выгодные финансовые условия, чтобы он не перешел в другой клуб.

Активный интерес к 32-летнему футболисту проявляет Интер. Отмечалось, что итальянцы предлагают хавбеку 4-летний контракт с возможностью завершить карьеру в Китае.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич проведет встречу с президентом Реала Флорентино Пересом, на которой обсудит свое будущее.

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