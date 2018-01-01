Официально: Куртуа стал игроком Реала

Голкипер Челси Тибо Куртуа перешел в Реал.

Мадридский Реал согласовал с Челси условия перехода голкипера Тибо Куртуа.

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Как сообщает официальный сайт Королевского клуба, в четверг, 9 августа, бельгиец пройдет медицинское обследование в Мадриде и будет представлен в качестве игрока клуба. 26-летний вратарь подпишет контракт сроком на 6 лет.

По условиям сделки в аренду в Челси отправится полузащитник Реала Матео Ковачич.

Напомним, голкипер Тибо Куртуа настаивал на уходе из клуба и отказался приезжать в Англию на тренировки. За два пропущенных дня "синие" оштрафовали футболиста на 220 тысяч фунтов (около 244 тысячи евро).

Отмечалось, что зарплата Куртуа в Реале составит 7 миллионов евро в год.

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