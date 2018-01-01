Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Куртуа стал игроком Реала

Комментариев: 0
Голкипер Челси Тибо Куртуа перешел в Реал.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
realmadrid.com

Мадридский Реал согласовал с Челси условия перехода голкипера Тибо Куртуа.

Читай также: Голкипер Челси выдвинул клубу ультиматум

Как сообщает официальный сайт Королевского клуба, в четверг, 9 августа, бельгиец пройдет медицинское обследование в Мадриде и будет представлен в качестве игрока клуба. 26-летний вратарь подпишет контракт сроком на 6 лет.

По условиям сделки в аренду в Челси отправится полузащитник Реала Матео Ковачич.

Напомним, голкипер Тибо Куртуа настаивал на уходе из клуба и отказался приезжать в Англию на тренировки. За два пропущенных дня "синие" оштрафовали футболиста на 220 тысяч фунтов (около 244 тысячи евро).

Отмечалось, что зарплата Куртуа в Реале составит 7 миллионов евро в год.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Тибо Куртуа, Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Челси, Матео Ковачич, аренда, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь