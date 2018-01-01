Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Атлетик подтвердил трансфер голкипера за рекордную сумму

Комментариев: 0
Кепа Аррисабалага покинул Атлетик за 80 миллионов евро отступных.
Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага
Getty Images

Голкипер Атлетика Кепа Аррисабалага покинул клуб.

Читай также: Официально: Челси подписал 38-летнего экс-вратаря сборной Англии

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, они получили 80 миллионов евро, прописанных в клаусуле. В заявлении не называется клуб, в который перейдет футболист, однако СМИ известно, что он переберется в Челси. 

Таким образом, трансфер Аррисабалаги перебил рекордную до этого момента покупку Алиссона Ливерпулем. “Красные“ заплатили 62,5 миллиона евро за переход бразильского голкипера.

Читай также: Официально: Голкипер Манчестер Сити перешел в Бернли

23-летний испанец должен пройти медобследование в Лондоне, после чего англичане объявят о подписании контракта. Ожидается, что это произойдет в ближайшие часы.

Напомним, Кепа Аррисабалага заменит в Челси Тибо Куртуа, который хочет уйти из команды и отказался приезжать в расположение Челси после отпуска.

Куртуа планирует продолжить карьеру в Реале, в котором будет получать 7 миллионов евро в год.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Кепа Аррисабалага, Атлетик, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь