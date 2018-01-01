Официально: Атлетик подтвердил трансфер голкипера за рекордную сумму

Кепа Аррисабалага покинул Атлетик за 80 миллионов евро отступных.

Голкипер Атлетика Кепа Аррисабалага покинул клуб.

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Как сообщает официальный сайт испанского клуба, они получили 80 миллионов евро, прописанных в клаусуле. В заявлении не называется клуб, в который перейдет футболист, однако СМИ известно, что он переберется в Челси.

Таким образом, трансфер Аррисабалаги перебил рекордную до этого момента покупку Алиссона Ливерпулем. “Красные“ заплатили 62,5 миллиона евро за переход бразильского голкипера.

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23-летний испанец должен пройти медобследование в Лондоне, после чего англичане объявят о подписании контракта. Ожидается, что это произойдет в ближайшие часы.

Напомним, Кепа Аррисабалага заменит в Челси Тибо Куртуа, который хочет уйти из команды и отказался приезжать в расположение Челси после отпуска.

Куртуа планирует продолжить карьеру в Реале, в котором будет получать 7 миллионов евро в год.

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