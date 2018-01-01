Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Куртуа будет получать 7 миллионов в год в Реале - СМИ

Комментариев: 0
Тибо Куртуа подпишет соглашение сроком на 5 лет.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Голкипер Челси Тибо Куртуа согласовал условия контракта с Реалом.

Читай также: Куртуа - лучший голкипер ЧМ-2018

По информации COPE, бельгиец подпишет соглашение с мадридцами сроком на 5 лет. Его зарплата составит 7 миллионов евро в год.

Сумма сделки между Реалом и Челси не называется, однако портал Transfermarkt оценивает 26-летнего вратаря в 65 миллионов евро.

Трансферная стоимость Тибо Куртуа
Трансферная стоимость Тибо Куртуа
transfermarkt.com

Напомним, голкипер Челси Тибо Куртуа поставил клубу ультиматум, после чего отказался прилетать в Англию на тренировки команды.

“Синие“ оштрафовали его на 225 тысяч евро и нашли замену - вратаря Атлетика Кепу Аррисабалагу, который перебьет трансфер Алиссона в Ливерпуль и станет самым дорогим футболистом на этой позиции.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Тибо Куртуа, трансфер, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, контракт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь