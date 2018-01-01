Куртуа будет получать 7 миллионов в год в Реале - СМИ
Тибо Куртуа подпишет соглашение сроком на 5 лет.
Голкипер Челси Тибо Куртуа согласовал условия контракта с Реалом.
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По информации COPE, бельгиец подпишет соглашение с мадридцами сроком на 5 лет. Его зарплата составит 7 миллионов евро в год.
Сумма сделки между Реалом и Челси не называется, однако портал Transfermarkt оценивает 26-летнего вратаря в 65 миллионов евро.
Напомним, голкипер Челси Тибо Куртуа поставил клубу ультиматум, после чего отказался прилетать в Англию на тренировки команды.
“Синие“ оштрафовали его на 225 тысяч евро и нашли замену - вратаря Атлетика Кепу Аррисабалагу, который перебьет трансфер Алиссона в Ливерпуль и станет самым дорогим футболистом на этой позиции.
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