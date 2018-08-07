Модрич встретится с Пересом, чтобы обсудить свой уход в Интер - СМИ

Лука Модрич договорился с Интером об условиях личного контракта.

Полузащитник Реала Лука Модрич практически завершил свой трансфер в Интер.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, хорватский футболист доволен условиями контракта и готов перебраться в новый клуб.

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Модрича устраивает та роль, которую он получит под руководством Лучано Спаллетти, и сумма оклада. Теперь 32-летнему хавбеку необходимо договориться с президентом Реала Флорентино Пересом.

Ожидается, что встреча состоится в среду, 8 августа, и на ней определится дальнейшая судьба футболиста.

Ранее сообщалось, что Реал сделал грандиозное предложение Челси по трансферу Эдена Азара, однако сам футболист предпочел остаться на Стэмфорд Бридж.

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