Резервная форма мадридского клуба выполнена в ядовитом оранжевом цвете.

Мадридский Реал в Нью-Йорке провел презентацию третьего комплекта формы на сезон 2018/19.

Резервная экипировка “сливочных“ выполнена в непривычном ядовито-оранжевом цвете.

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В современной индустрии появился новый тренд - создавать материалы для экипировки команд из переработанного сырья. Испанцы не стали исключением и также изготовили свою форму из переработанного органического пластика.

Серхио Рамос в новой форме Реала realmadrid.com

В презентации новой формы приняли участие главные звезды команды - Серхио Рамос, Карим Бензема, Гарет Бэйл и Тони Кроос.

Карим Бензема демонстрирует новый комплект формы Реала realmadrid.com

Техническим спонсором Реала выступает компания Adidas.

Гарет Бейл в новой форме Реала realmadrid.com

Смотрите также презентацию домашней и гостевой комплектов форм Реала на сезон 2018/19.

Напомним, ранее итальянский Ювентус презентовал форму из океанического пластика, а донецкий Шахтер представил экологически чистую выездную форму.

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