Реал показал третий комплект формы, выполненный в эффектном цвете
Мадридский Реал в Нью-Йорке провел презентацию третьего комплекта формы на сезон 2018/19.
Резервная экипировка “сливочных“ выполнена в непривычном ядовито-оранжевом цвете.
🌊🆕👕 ¡Nos subimos a la ola del cambio desde Nueva York! Descubrimos la 3ª equipación 2018/19 del @RealMadrid. Con la colaboración de @parleyxxx.@adidasfootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/p0IlOzxnqm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 6 августа 2018 г.
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В современной индустрии появился новый тренд - создавать материалы для экипировки команд из переработанного сырья. Испанцы не стали исключением и также изготовили свою форму из переработанного органического пластика.
В презентации новой формы приняли участие главные звезды команды - Серхио Рамос, Карим Бензема, Гарет Бэйл и Тони Кроос.
Техническим спонсором Реала выступает компания Adidas.
Смотрите также презентацию домашней и гостевой комплектов форм Реала на сезон 2018/19.
Напомним, ранее итальянский Ювентус презентовал форму из океанического пластика, а донецкий Шахтер представил экологически чистую выездную форму.
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