Официально: Видаль подписал контракт с Барселоной

Полузащитник Баварии Артуро Видать официально стал игроком Барселоны.

О трансфере чилийского футболиста стало известно несколько дней назад. В понедельник, 6 августа, хавбек подписал трехлетнее соглашение с каталонским клубом.

На домашнем стадионе Барселоны Камп Ноу состоится презентация 31-летнего футболиста и пресс-конференция. Презентация закрыта для болельщиков из-за ремонтных работ на арене "сине-гранатовых".

[🎥 LIVE] Follow the presentation of @kingarturo23 as a Barça playerhttps://t.co/hyz9NzFGLZ

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/B3sK7Tx8US