Официально: Видаль подписал контракт с Барселоной
Полузащитник Баварии Артуро Видать официально стал игроком Барселоны.
О трансфере чилийского футболиста стало известно несколько дней назад. В понедельник, 6 августа, хавбек подписал трехлетнее соглашение с каталонским клубом.
🤝 It's official!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 августа 2018 г.
👍 @kingarturo23
🔵🔴 #EnjoyVidal pic.twitter.com/dodq0pap3p
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На домашнем стадионе Барселоны Камп Ноу состоится презентация 31-летнего футболиста и пресс-конференция. Презентация закрыта для болельщиков из-за ремонтных работ на арене "сине-гранатовых".
[🎥 LIVE] Follow the presentation of @kingarturo23 as a Barça playerhttps://t.co/hyz9NzFGLZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 августа 2018 г.
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/B3sK7Tx8US
Ранее сообщалось, что полузащитник Артуро Видаль мог попасть в тюрьму за драку в ночном клубе.
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