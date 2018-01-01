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Официально: Видаль подписал контракт с Барселоной

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Артуро Видаль перешел из Баварии в Барселону.
Артуро Видаль стал игроком Барселоны
Артуро Видаль стал игроком Барселоны
twitter.com/fcbarcelona

Полузащитник Баварии Артуро Видать официально стал игроком Барселоны.

О трансфере чилийского футболиста стало известно несколько дней назад. В понедельник, 6 августа, хавбек подписал трехлетнее соглашение с каталонским клубом.

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На домашнем стадионе Барселоны Камп Ноу состоится презентация 31-летнего футболиста и пресс-конференция. Презентация закрыта для болельщиков из-за ремонтных работ на арене "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что полузащитник Артуро Видаль мог попасть в тюрьму за драку в ночном клубе.

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Теги: Артуро Видаль, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер, контракт
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