Официально: Видаль подписал контракт с Барселоной

Артуро Видаль перешел из Баварии в Барселону.

Полузащитник Баварии Артуро Видать официально стал игроком Барселоны.

О трансфере чилийского футболиста стало известно несколько дней назад. В понедельник, 6 августа, хавбек подписал трехлетнее соглашение с каталонским клубом.

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На домашнем стадионе Барселоны Камп Ноу состоится презентация 31-летнего футболиста и пресс-конференция. Презентация закрыта для болельщиков из-за ремонтных работ на арене "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что полузащитник Артуро Видаль мог попасть в тюрьму за драку в ночном клубе.

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