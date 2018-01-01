Зозуля выбрал новый номер в Альбасете

Роман Зозуля получил "десятку".

Нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля выбрал себе новый игровой номер.

Как сообщает пресс-служба клуба, украинец, который недавно продлил соглашение с испанцами еще на один сезон, сменил свой 25-й номер на “десятку".

Роман Зозуля выбрал новый игровой номер twitter.com/AlbaceteBPSAD

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В минувшем сезоне 28-летний футболист сыграл 30 матчей за Альбасете, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что украинский новичок Вест Хэма Андрей Ярмоленко выбрал себе игровой номер.

Отмечалось, что под легендарной “десяткой“ в новом сезоне будет играть форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

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