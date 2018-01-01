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Модрич уведомил Реал о желании уйти из команды - СМИ

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Хорватский полузащитник намерен покинуть испанский клуб.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич уведомил руководство клуба о своем желании покинуть команду.

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По информации La Gazzetta dello Sport, хорват сообщил “сливочным“, что не хочет продолжать выступать в Испании. Кроме того, после отпуска в Италии Модрич должен был прибыть в расположение Реала, однако не появился на тренировке.

При этом наставник Королевского клуба Хулен Лопетеги утверждает, что Модрич счастлив в команде и не собирается из нее уходить.

Напомним, хорватский полузащитник Реала Лука Модрич может совершить сенсационный трансфер в Интер.

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Теги: Лука Модрич, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансфер
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