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Полузащитник Барселоны поужинал в компании игроков Арсенала

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Усман Дембеле подогрел слухи о своем переходе в лондонский клуб.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Полузащитник Барселоны Усман Дембеле отправился в Лондон, где провел время с игроками Арсенала.

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За “канониров“ выступает друг Дембеле со времен выступления за дортмундскую Боруссию Пьер-Эмерик Обамеянг, который пригласил полузащитника к себе домой на ужин.

Компанию Обамеянгу и Дембеле составили еще три игрока Арсенала - Генрих Мхитарян, Александр Ляказетт и новичок команды Маттео Гандузи. Фотография с ужина появилась на страничке отца Обамеянга Пьера в Instagram.

 

Très heureux d'être en famille et entouré de nos gars sur 🤙😘

Публикация от Pierre Aubameyang (@aubameyang.papa)

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Появление Дембеле в Лондоне за несколько дней до закрытия трансферного окна в АПЛ и его ужин в окружении игроков Арсенала подогрел слухи о скором переходе полузащитника в чемпионат Англии.

Ведущие спортивные СМИ заявляют, что 21-летний футболист прилетел в Англию не просто для встречи с другом, а для подписания контракта с “канонирами“.

Ранее сообщалось, что Барселона готова отдать полузащитника Усмана Дембеле Челси ради подписания Эдена Азара.

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Теги: Усман Дембеле, Барселона, чемпионат Испании по футболу, слухи, трансфер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, Пьер-Эмерик Обамеянг, Генрих Мхитарян, Александр Ляказетт, футбол, вне игры
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