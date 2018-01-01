Барселона согласовала с Баварией трансфер Видаля
Артуро Видаль продолжит карьеру в испанском чемпионате.
Полузащитник Баварии Артуро Видаль близок к переходу в Барселону.
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Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, европейские гранды согласовали условия трансфера игрока. Сумма сделки оценивается в 20-30 миллионов евро.
На данный момент представители каталонского клуба обсуждают условия личного контракта с футболистом. После этого о сделке будет объявлено официально.
Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Артуро Видаль может стать игроком Интера.
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