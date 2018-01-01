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Барселона согласовала с Баварией трансфер Видаля

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Артуро Видаль продолжит карьеру в испанском чемпионате.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
instagram.com/kingarturo23oficial/

Полузащитник Баварии Артуро Видаль близок к переходу в Барселону.

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Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, европейские гранды согласовали условия трансфера игрока. Сумма сделки оценивается в 20-30 миллионов евро.

На данный момент представители каталонского клуба обсуждают условия личного контракта с футболистом. После этого о сделке будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Артуро Видаль может стать игроком Интера.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Артуро Видаль, Бавария, чемпионат Германии по футболу
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