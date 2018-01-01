Рамос завершил отпуск и прибыл в расположение Реала в США
Защитник Реала Серхио Рамос завершил свои продолжительные каникулы после ЧМ-2018 и приехал в США, где начал предсезонную подготовку с командой.
Читай также: Неймар присоединился к ПСЖ в Китае
Рамос с удовольствием раздавал автографы всем желающим вместе со своими партнерами по команде. Среди игроков, подписывающих футболки, был замечен и украинский вратарь Реала Андрей Лунин.
📸✍ ¡Así vivieron nuestros #RMFans la oportunidad de conocer al equipo antes de la sesión de entrenamiento de hoy!#RMTour | #HalaMadrid pic.twitter.com/GPlk8421KG— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 1 августа 2018 г.
Рамос также поделился снимками с тренировки. "Работай усердно. Веселись", - написал испанец под публикацией.
"Капитан вернулся в команду!", - написано на официальной страничке Реала в Twitter.
4⃣ ¡El capitán ya está de vuelta con el equipo! @SergioRamos #RMTour | #HalaMadrid pic.twitter.com/LS2CQaHuAX— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 1 августа 2018 г.
Напомним, Серхио Рамос провел незабываемый отпуск - он сделал предложение своей возлюбленной, которая родила ему троих детей, встретился со звездой НБА Джеймсом Харденом, а также порыбачил на яхте с друзьями и поймал огромную рыбу.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил