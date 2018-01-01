Рамос завершил отпуск и прибыл в расположение Реала в США

Капитан Реала Серхио Рамос присоединился к команде на предсезонном туре в США.

Защитник Реала Серхио Рамос завершил свои продолжительные каникулы после ЧМ-2018 и приехал в США, где начал предсезонную подготовку с командой.

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Рамос с удовольствием раздавал автографы всем желающим вместе со своими партнерами по команде. Среди игроков, подписывающих футболки, был замечен и украинский вратарь Реала Андрей Лунин.

Рамос также поделился снимками с тренировки. "Работай усердно. Веселись", - написал испанец под публикацией.

Серхио Рамос instagram.com/sergioramos/

"Капитан вернулся в команду!", - написано на официальной страничке Реала в Twitter.

Напомним, Серхио Рамос провел незабываемый отпуск - он сделал предложение своей возлюбленной, которая родила ему троих детей, встретился со звездой НБА Джеймсом Харденом, а также порыбачил на яхте с друзьями и поймал огромную рыбу.

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