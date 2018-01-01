Мечта сбылась: Суарес открыл собственный спортивный комплекс
Звездный игрок Барселоны Луис Суарес наконец-то сумел осуществить свою мечту.
Год назад форвард торжественно открыл свой собственный спортивный комплекс, расположенный в городе Сьюдад-де-ла-Коста возле Монтевидео, Уругвай.
Однако Суаресу пришлось ждать больше года, чтобы его запустить его - только сейчас завершилось строительство пяти футбольных полей на территории комплекса.
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"Этот день наступил! Сегодня спортивный комплекс FUTBOL 5 открывается в городе Сьюдад-де-ла-Коста. Моя мечта сбылась!", - написал Суарес в социальных сетях и показал фотографии сооружения.
Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Луис Суарес посетил свадебную вечеринку Сеска Фабрегаса на Ибице.
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