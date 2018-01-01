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Мечта сбылась: Суарес открыл собственный спортивный комплекс

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Луис Суарес построил спортивный комплекс в Уругвае.
Луис Суарес
Луис Суарес
instagram.com/luissuarez9/

Звездный игрок Барселоны Луис Суарес наконец-то сумел осуществить свою мечту.

Год назад форвард торжественно открыл свой собственный спортивный комплекс, расположенный в городе Сьюдад-де-ла-Коста возле Монтевидео, Уругвай.

Спорткомплекс Луиса Суареса
Спорткомплекс Луиса Суареса
instagram.com/luissuarez9/

Однако Суаресу пришлось ждать больше года, чтобы его запустить его - только сейчас завершилось строительство пяти футбольных полей на территории комплекса.

Спорткомплекс Луиса Суареса
Спорткомплекс Луиса Суареса
instagram.com/luissuarez9/

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"Этот день наступил! Сегодня спортивный комплекс FUTBOL 5 открывается в городе Сьюдад-де-ла-Коста. Моя мечта сбылась!", - написал Суарес в социальных сетях и показал фотографии сооружения.

Спорткомплекс Луиса Суареса
Спорткомплекс Луиса Суареса
instagram.com/luissuarez9/

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Луис Суарес посетил свадебную вечеринку Сеска Фабрегаса на Ибице.

Смотрите также свадебное видео, которое опубликовала жена Фабрегаса Даниэлла.

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Теги: Луис Суарес, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, Уругвай, спортивный комплекс
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