Коноплянка может стать игроком испанского клуба

Футболист может продолжить карьеру в Эспаньоле.

Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка может вновь выступать в чемпионате Испании.

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По информации Tiempo de Espanyol, отец футболиста, являющийся его агентом, связался с представителем Эспаньола и предложит услуги своего сына. Клуб заинтересовался предложением и сейчас рассматривает варианты перехода.

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Отмечается, что трансфер может быть осложнен высокой зарплатой Коноплянки, который получает в Германии 2,5 миллиона евро. При этом СМИ утверждают, что украинец готов пойти на понижение оклада ради постоянной игровой практике.

Отмечается, что речь идет об аренде футболиста, а не о его покупке.

Ранее сообщалось, что полузащитник Евгений Коноплянка вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Украины.

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