Коноплянка может стать игроком испанского клуба
Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка может вновь выступать в чемпионате Испании.
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По информации Tiempo de Espanyol, отец футболиста, являющийся его агентом, связался с представителем Эспаньола и предложит услуги своего сына. Клуб заинтересовался предложением и сейчас рассматривает варианты перехода.
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Отмечается, что трансфер может быть осложнен высокой зарплатой Коноплянки, который получает в Германии 2,5 миллиона евро. При этом СМИ утверждают, что украинец готов пойти на понижение оклада ради постоянной игровой практике.
Отмечается, что речь идет об аренде футболиста, а не о его покупке.
Ранее сообщалось, что полузащитник Евгений Коноплянка вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Украины.
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