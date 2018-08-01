Погба провел тайную встречу с представителями Барселоны в США

Полузащитник Манчестер Юнайтед может стать игроком Барселоны.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в скором времени может сменить клубную прописку.

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Как сообщает Tuttosport, французский футболист не хочет продолжать карьеру под руководством Жозе Моуринью и готов покинуть манчестерский клуб. В трансфере футболиста заинтересована испанская Барселона.

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По информации источника, спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль отправился в США, чтобы провести тайные переговоры с Погба. Встреча состоялась в особняке Беверли Хиллз в Лос-Анджелесе, чтобы сохранить ее в секрете от “красных дьяволов“.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба хочет вернуться в Ювентус.

Отмечалось, что француз находится в отпуске, однако наставник манкунианцев Жозе Моуринью попросил его и других футболистов сократить свои каникулы.

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