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Погба провел тайную встречу с представителями Барселоны в США

Комментариев: 1
Полузащитник Манчестер Юнайтед может стать игроком Барселоны.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в скором времени может сменить клубную прописку.

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Как сообщает Tuttosport, французский футболист не хочет продолжать карьеру под руководством Жозе Моуринью и готов покинуть манчестерский клуб. В трансфере футболиста заинтересована испанская Барселона.

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По информации источника, спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль отправился в США, чтобы провести тайные переговоры с Погба. Встреча состоялась в особняке Беверли Хиллз в Лос-Анджелесе, чтобы сохранить ее в секрете от “красных дьяволов“.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба хочет вернуться в Ювентус.

Отмечалось, что француз находится в отпуске, однако наставник манкунианцев Жозе Моуринью попросил его и других футболистов сократить свои каникулы

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Теги: Эрик Абидаль, Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, переговоры
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  01.08.2018, 15:18
Оценка:  +1
гость
ну да..тайнее просто некуда
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