Погба провел тайную встречу с представителями Барселоны в США
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в скором времени может сменить клубную прописку.
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Как сообщает Tuttosport, французский футболист не хочет продолжать карьеру под руководством Жозе Моуринью и готов покинуть манчестерский клуб. В трансфере футболиста заинтересована испанская Барселона.
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По информации источника, спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль отправился в США, чтобы провести тайные переговоры с Погба. Встреча состоялась в особняке Беверли Хиллз в Лос-Анджелесе, чтобы сохранить ее в секрете от “красных дьяволов“.
Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба хочет вернуться в Ювентус.
Отмечалось, что француз находится в отпуске, однако наставник манкунианцев Жозе Моуринью попросил его и других футболистов сократить свои каникулы.
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