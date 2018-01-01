Салах и Кейн отказались от перехода в Реал

Лидеры Ливерпуля и Тоттенхэма не хотят занимать место Криштиану Роналду в Реале.

После перехода Криштиану Роналду из Реала в Ювентус мадридский клуб пытался подписать игроков, выступающих в АПЛ.

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Как сообщает El Pais, “сливочные“ провели переговоры с лидером Ливерпуля Мохамедом Салахом и звездой Тоттенхэма Харри Кейном. Одни из лучших игроков минувшего сезона в АПЛ отказались от переезда в Мадрид.

По информации источника, Салах заявил, что счастлив в Ливерпуле, а Кейн вовсе не заинтересован в выступлениях за Реал.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Гарет Бэйл останется в команде и станет главным игроком мадридского клуба.

Отмечалось, что совершить сенсационный трансфер планирует полузащитник Реала Лука Модрич, который сейчас отдыхает в Италии вместе с женой.

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