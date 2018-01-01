Малком забил первый гол за Барселону в ворота Ромы, в которую должен был перейти

Новичок Барселоны дебютировал в матче против Ромы, к трансферу в которую он изначально готовился.

Барселона уступила Роме в матче Международного кубка чемпионов со счетом 2:4.

Эта встреча стала дебютной для новичка каталонцев Малкома, который вышел в стартовом составе и отметился голом на 49-й минуте поединка. На 61-й минуте форвард был заменен.

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“Малком - сильный игрок, который хорошо читает игру и умеет глубоко опускаться, чтобы подобрать мяч. У него высокая скорость и отличный дальний удар, это здорово для нас. Мы им довольны, он во многом будет нам полезен“, - приводит комментарий главного тренера Эрнесто Вальверде пресс-служба Барселоны.

Напомним, Барселона перехватила Малкома у Ромы, которая намеревается подать в суд на каталонцев.

Отмечалось, что президент римского клуба готов принять извинения испанцев, если Рома получит Лионеля Месси.

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