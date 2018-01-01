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Модрич проводит каникулы в Италии, пока обсуждается его трансфер в Интер

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Лука Модрич готов покинуть Реал и перебраться в Италию.
Лука Модрич
Лука Модрич
dailymail.co.uk

Мадридский Реал в ближайшее время может потерять еще одного звездного игрока. В СМИ появилась информация о переходе полузащитника Луки Модрича в Интер.

Теперь же хорватский футболист замечен в Италии - там он проводит свой отпуск после чемпионата мира в России.

Лука Модрич
Лука Модрич
dailymail.co.uk

32-летний футболист вместе со своей супругой Ваней Босник отдыхает на Сардинии в городке Порто-Черво.

Лука Модрич с супругой
Лука Модрич с супругой
dailymail.co.uk

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Футболист прекрасно проводит время - загорает, купается, катается на лодке и веселится с возлюбленной. Впрочем, он вполне заслужил хороший отдых после великолепного выступления на ЧМ-2018.

Лука Модрич с супругой
Лука Модрич с супругой
thesun.co.uk

В скором времени отпуск хорвата закончится и он приступит к подготовке к новому сезону, возможно, уже в новом клубе.

Лука Модрич с супругой
Лука Модрич с супругой
thesun.co.uk

Напомним, полузащитник Лука Модрич в составе сборной Хорватии завоевал серебряную медаль ЧМ-2018, а также был признан лучшим игроком мундиаля.

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Теги: Лука Модрич, Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Интер, чемпионат Италии по футболу, вне игры, отпуск, фото
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