Модрич может совершить сенсационный трансфер

Еще один игрок Реала может совершить громкий трансфер.

Полузащитник Реала Лука Модрич может покинуть Мадрид и сенсационно перейти в итальянский Интер.

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Как сообщает Sky Sports, обладатель Золотого мяча ЧМ-2018 после шести лет в Королевском клубе готов покинуть команду и продолжить карьеру в другом чемпионате. Миланский клуб уже инициировал переговоры с мадридцами по трансферу хорвата.

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Источник отмечает, что агенты уже прорабатывают варианты сделки и Модрич готов их обсудить. Кроме того, в Интере выступают партнеры 32-летнего хавбека по сборной Хорватии Иван Перишич и Марцело Брозович, а в ближайшее время к клубу присоединится Шиме Врсалько.

Напомним, самым громким трансфером этого лета является переход Криштиану Роналду в Ювентус. 33-летний португалец уже провел первую тренировку в новом клубе.

Отмечалось, что трансфер Роналду в Ювентус создал проблемы создателям FIFA 19.

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