Лунин дебютировал за Реал
Мадридский Реал проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:2 в матче Международного кубка чемпионов.
В стартовом составе в воротах “сливочных“ стоял Кико Касилья, однако после перерыва в футболке Королевского клуба впервые сыграл украинский голкипер Андрей Лунин.
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После первого тайма Реал проигрывал 1:2, поэтому во втором тайме МЮ больше играл на удержание счета. В результате, Лунину не представилось возможностей показать свои способности, а второй тайм так и не порадовал голами.
Вашему вниманию обзор лучших моментов второго тайма матча МЮ - Реал:
Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Реал.
Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин рассказал о своих первых днях в мадридском Реале.
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Є ким гордитись..
п/с .. а під час трансіферу українські футбольні аналітики писали, що віддадуть одразу в аренду. Хренові з них аналітики. Раніше не вболівав за реал, тому що там був Роналдо. Тепер є дві причини, з яких вболіватиму: немає Роналдо, та є Лунін.