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Лунин дебютировал за Реал

Комментариев: 1
Украинец провел свой первый матч за мадридский Реал.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/realmadrid

Мадридский Реал проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:2 в матче Международного кубка чемпионов.

В стартовом составе в воротах “сливочных“ стоял Кико Касилья, однако после перерыва в футболке Королевского клуба впервые сыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

Андрей Лунин дебютировал за Реал
Андрей Лунин дебютировал за Реал
realmadrid.com

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После первого тайма Реал проигрывал 1:2, поэтому во втором тайме МЮ больше играл на удержание счета. В результате, Лунину не представилось возможностей показать свои способности, а второй тайм так и не порадовал голами.

Вашему вниманию обзор лучших моментов второго тайма матча МЮ - Реал:

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Реал.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин рассказал о своих первых днях в мадридском Реале.

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Теги: Андрей Лунин, Реал, Международный кубок чемпионов, футбол, дебют
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Комментариев (1)
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Виmалий    01.08.2018, 09:29
Оценка:  0
Виmалий
Молодець, що 2 тайм стримав свої ворота сухими!
Є ким гордитись..

п/с .. а під час трансіферу українські футбольні аналітики писали, що віддадуть одразу в аренду. Хренові з них аналітики. Раніше не вболівав за реал, тому що там був Роналдо. Тепер є дві причини, з яких вболіватиму: немає Роналдо, та є Лунін.
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