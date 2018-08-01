Украинец провел свой первый матч за мадридский Реал.

Мадридский Реал проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:2 в матче Международного кубка чемпионов.

В стартовом составе в воротах “сливочных“ стоял Кико Касилья, однако после перерыва в футболке Королевского клуба впервые сыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

Андрей Лунин дебютировал за Реал realmadrid.com

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После первого тайма Реал проигрывал 1:2, поэтому во втором тайме МЮ больше играл на удержание счета. В результате, Лунину не представилось возможностей показать свои способности, а второй тайм так и не порадовал голами.

Вашему вниманию обзор лучших моментов второго тайма матча МЮ - Реал:

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Реал.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин рассказал о своих первых днях в мадридском Реале.

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