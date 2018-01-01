Игрок Барселоны намекнул на уход из команды

Йерри Мина удалил из своего аккаунта в Instagram информацию о том, что он играет за Барселону.

Защитник Барселоны Йерри Мина в ближайшее время, скорее всего, покинет каталонский клуб.

Игрок сборной Колумбии внес изменения на своей страничке в Instagram. 23-летний футболист убрал из своего профиля информацию о том, что играет за "сине-гранатовых".

Йерри Мина изменил информацию в соцсетях instagram.com/yerrymina/

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При этом издание sport.es сообщает, что Мина подписался на аккаунт Манчестер Юнайтед. По информации источника, манкунианцы предложили каталонцам 40 миллионов евро за Мину. Вероятно, колумбиец переедет в Англию.

Напомним, защитник Йерри Мина стал игроком Барселоны в январе, перейдя из Палмерайса за почти 12 миллионов евро.

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