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Игрок Барселоны намекнул на уход из команды

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Йерри Мина удалил из своего аккаунта в Instagram информацию о том, что он играет за Барселону.
Йерри Мина
Йерри Мина
Getty Images

Защитник Барселоны Йерри Мина в ближайшее время, скорее всего, покинет каталонский клуб.

Игрок сборной Колумбии внес изменения на своей страничке в Instagram. 23-летний футболист убрал из своего профиля информацию о том, что играет за "сине-гранатовых".

Йерри Мина изменил информацию в соцсетях
Йерри Мина изменил информацию в соцсетях
instagram.com/yerrymina/

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При этом издание sport.es сообщает, что Мина подписался на аккаунт Манчестер Юнайтед. По информации источника, манкунианцы предложили каталонцам 40 миллионов евро за Мину. Вероятно, колумбиец переедет в Англию.

Напомним, защитник Йерри Мина стал игроком Барселоны в январе, перейдя из Палмерайса за почти 12 миллионов евро.

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Теги: Йерри Мина, Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
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