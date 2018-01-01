Бэйл останется в Реале и станет главным игроком команды - The Sun

Валлиец провел переговоры с новым главным тренером.

Полузащитник Реала Гарет Бэйл планирует остаться в Реале.

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Главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги провел с валлийцем серию переговоров, в ходе которых пообещал 29-летнему футболисту стать главным игроком команды. Об этом сообщает The Sun.

Лопетеги заверил Бэйла, что футболист играет ключевую роль в его планах на команду, и валлиец согласился начать новые переговоры с Реалом о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Гарет Бэйл отменил свадьбу со своей возлюбленной, запланированную на это лето.

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