Симеоне хочет видеть в Атлетико собственного сына

Атлетико пытается купить у Фиорентины сына Диего Симеоне.

Нападающий Фиорентины Джованни Симеоне может продолжить карьеру в Атлетико, который тренирует его отец Диего Симеоне.

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По информации The Sun, мадридцы уже сделали предложение в размере 35 миллионов фунтов (около 39,5 миллионов евро), однако получили отказ. Итальянцы требуют большую сумму, и могут ее получить - наставник Атлетико лично заинтересован в трансфере.

В минувшем сезоне 23-летний форвард провел 38 матчей за Фиорентину в Серии А, в которых отметился 14 голами и 5 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Атлетико подписал талантливого футболиста из Португалии Желсона Мартинша.

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