Наставник "сине-гранатовых" разочарован, что команда избавилась от Паулиньо.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде недоволен решением клуба о возвращении полузащитника команды Паулиньо в китайский Гуанчжоу Эвергранд.

Читай также: Прокуратура Испании открыла дело о нелегально купленной печени для экс-игрока Барселоны

Как сообщает AS, наставник до последнего момента не знал о трансфере футболиста и эта новость стала для него неожиданностью. Переходом 30-летнего бразильца занимались спортивные менеджеры Барселоны, которые договорились об аренде с правом выкупа за 100 миллионов евро, половина из которых достанется каталонцам.

Вальверде рассчитывал на Паулиньо в новом сезоне после его отличного выступления в сезоне 2017/18. Бразилец провел 49 матчей за Барселону во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

Напомним, Барселона подписала форварда Бордо Малкома, что спровоцировало конфликт между каталонцами и итальянский Ромой.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.