Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальверде выразил недовольство трансферным решением Барселоны

Комментариев: 0
Наставник "сине-гранатовых" разочарован, что команда избавилась от Паулиньо.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде недоволен решением клуба о возвращении полузащитника команды Паулиньо в китайский Гуанчжоу Эвергранд.

Читай также: Прокуратура Испании открыла дело о нелегально купленной печени для экс-игрока Барселоны

Как сообщает AS, наставник до последнего момента не знал о трансфере футболиста и эта новость стала для него неожиданностью. Переходом 30-летнего бразильца занимались спортивные менеджеры Барселоны, которые договорились об аренде с правом выкупа за 100 миллионов евро, половина из которых достанется каталонцам.

Вальверде рассчитывал на Паулиньо в новом сезоне после его отличного выступления в сезоне 2017/18. Бразилец провел 49 матчей за Барселону во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

Напомним, Барселона подписала форварда Бордо Малкома, что спровоцировало конфликт между каталонцами и итальянский Ромой.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Паулиньо, Гуанчжоу Эвергранд, чемпионат Китая по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь