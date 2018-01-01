Рамос отправился на рыбалку и похвастался своим уловом
Игрок Реала поймал огромную рыбу во время рыбалки на яхте.
Капитан и защитник Реала Серхио Рамос проводит последние дни в отпуске перед началом подготовки к новому сезону.
Одним из приключений футболиста стала совместная с друзьями рыбалка.
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Рамос отправился в море на яхте, чтобы в спокойной обстановке порыбачить. Затея удалась на славу - испанец поймал огромную рыбу.
Фотографиями своего улова футболист поделился на своей страничке в Instagram.
Ранее сообщалось, что во время отпуска Серхио Рамос устроил сюрприз матери своих троих детей и сделал ей предложение.
Также футболист встретился со звездой НБА во время вечеринке на Ибице.
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