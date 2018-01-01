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Рамос отправился на рыбалку и похвастался своим уловом

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Игрок Реала поймал огромную рыбу во время рыбалки на яхте.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
instagram.com/sergioramos/

Капитан и защитник Реала Серхио Рамос проводит последние дни в отпуске перед началом подготовки к новому сезону.

Одним из приключений футболиста стала совместная с друзьями рыбалка.

Серхио Рамос
Серхио Рамос
instagram.com/sergioramos/

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Рамос отправился в море на яхте, чтобы в спокойной обстановке порыбачить. Затея удалась на славу - испанец поймал огромную рыбу.

Серхио Рамос
Серхио Рамос
instagram.com/sergioramos/

Фотографиями своего улова футболист поделился на своей страничке в Instagram.

Серхио Рамос
Серхио Рамос
instagram.com/sergioramos/

Ранее сообщалось, что во время отпуска Серхио Рамос устроил сюрприз матери своих троих детей и сделал ей предложение.

Также футболист встретился со звездой НБА во время вечеринке на Ибице.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, отпуск, рыбалка, фото
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