Рамос отправился на рыбалку и похвастался своим уловом

Игрок Реала поймал огромную рыбу во время рыбалки на яхте.

Капитан и защитник Реала Серхио Рамос проводит последние дни в отпуске перед началом подготовки к новому сезону.

Одним из приключений футболиста стала совместная с друзьями рыбалка.

Серхио Рамос instagram.com/sergioramos/

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Рамос отправился в море на яхте, чтобы в спокойной обстановке порыбачить. Затея удалась на славу - испанец поймал огромную рыбу.

Серхио Рамос instagram.com/sergioramos/

Фотографиями своего улова футболист поделился на своей страничке в Instagram.

Серхио Рамос instagram.com/sergioramos/

Ранее сообщалось, что во время отпуска Серхио Рамос устроил сюрприз матери своих троих детей и сделал ей предложение.

Также футболист встретился со звездой НБА во время вечеринке на Ибице.

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