В академии Барселоны будет играть 8-летний украинец
Юный украинский парнишка попал в академию испанского гранда.
В академию Барселоны официально принят 8-летний украинец Родион Калашников, который будет играть за Барселону D.
О своем переходе в систему испанского гранда мальчик сообщил на своей страничке в Facebook.
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Калашников родился в Украине и начинал свою футбольную карьеру в академии Днепра. Позже родители перевезли его в Испанию, где он продолжил играть в футбол и выступал за каталонский Дамм.
Ранее сообщалось, что Барселона подписала форварда Бордо Малкома, перехватив его у Ромы.
Позже каталонцы принесли извинения римлянам, однако президент клуба Джеймс Паллотта согласен их принять только в случае, если получит Лионеля Месси.
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