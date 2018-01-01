В академии Барселоны будет играть 8-летний украинец

Юный украинский парнишка попал в академию испанского гранда.

В академию Барселоны официально принят 8-летний украинец Родион Калашников, который будет играть за Барселону D.

О своем переходе в систему испанского гранда мальчик сообщил на своей страничке в Facebook.

Родион Калашников попал в академию Барселоны facebook.com/profile.php?id=100008977055234

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Калашников родился в Украине и начинал свою футбольную карьеру в академии Днепра. Позже родители перевезли его в Испанию, где он продолжил играть в футбол и выступал за каталонский Дамм.

Ранее сообщалось, что Барселона подписала форварда Бордо Малкома, перехватив его у Ромы.

Позже каталонцы принесли извинения римлянам, однако президент клуба Джеймс Паллотта согласен их принять только в случае, если получит Лионеля Месси.

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