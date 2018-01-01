Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В академии Барселоны будет играть 8-летний украинец

Комментариев: 0
Юный украинский парнишка попал в академию испанского гранда.
Родион Калашников
Родион Калашников
facebook.com/profile.php?id=100008977055234

В академию Барселоны официально принят 8-летний украинец Родион Калашников, который будет играть за Барселону D.

О своем переходе в систему испанского гранда мальчик сообщил на своей страничке в Facebook.

Родион Калашников попал в академию Барселоны
Родион Калашников попал в академию Барселоны
facebook.com/profile.php?id=100008977055234

Читай также: Барселона подпишет игрока ПСЖ бесплатно - СМИ

Калашников родился в Украине и начинал свою футбольную карьеру в академии Днепра. Позже родители перевезли его в Испанию, где он продолжил играть в футбол и выступал за каталонский Дамм.

Ранее сообщалось, что Барселона подписала форварда Бордо Малкома, перехватив его у Ромы.

Позже каталонцы принесли извинения римлянам, однако президент клуба Джеймс Паллотта согласен их принять только в случае, если получит Лионеля Месси.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Барселона, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь