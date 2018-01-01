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Бензема: Я хочу выступить лучше, чем в прошлом сезоне

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Карим Бензема поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Французский форвард Реала Карим Бензема рассказал о планах на новый сезон.

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“Нам необходимо продолжать побеждать и завоевывать трофеи, ведь в этом задача Реала в каждом сезоне. Если говорить о моих личных задачах, то я хочу выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мне необходимо работать, чтобы достичь большего.

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Я никогда не думал, что выиграю все эти титулы, но для этого я пришел в Реал. Я знал, что меня ожидают трудности, но меня это не волнует, ведь это лучший клуб в мире. Я счастлив“, - приводит слова Бензема пресс-служба Реала.

Ранее сообщалось, что президент Франции прокомментировал отсутствие Карима Бензема в составе национальной сборной.

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Теги: Карим Бензема, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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