Бензема: Я хочу выступить лучше, чем в прошлом сезоне

Карим Бензема поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Французский форвард Реала Карим Бензема рассказал о планах на новый сезон.

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“Нам необходимо продолжать побеждать и завоевывать трофеи, ведь в этом задача Реала в каждом сезоне. Если говорить о моих личных задачах, то я хочу выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мне необходимо работать, чтобы достичь большего.

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Я никогда не думал, что выиграю все эти титулы, но для этого я пришел в Реал. Я знал, что меня ожидают трудности, но меня это не волнует, ведь это лучший клуб в мире. Я счастлив“, - приводит слова Бензема пресс-служба Реала.

🎙 @Benzema: “Debemos seguir ganando títulos porque aquí el objetivo es siempre ganarlos juntos. A nivel personal quiero hacerlo mejor que el año pasado y tengo que seguir trabajando para hacer más historia en este club”. 💪 #HalaMadrid pic.twitter.com/tdBAP2EXdo — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 26 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что президент Франции прокомментировал отсутствие Карима Бензема в составе национальной сборной.

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