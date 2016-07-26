Кроос сделал новое тату с изображением дочери в розовых очках

На левой руке футболиста появилась новая татуировка.

Тони Кроос с дочерью после победы в финале ЛЧ Getty Images

Полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кроос решил запечатлеть свою любимую дочь в виде оригинальной татуировки.

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28-летний футболист на левой руке набил портрет своей дочери в солнцезащитных очках розового цвета. Таким способом Кросс отпраздновал второй день рождения своей малышки. Об этом хавбек рассказал на своей страничке в Instagram, опубликовав фото нового тату и поблагодарив мастера.

Кросс не впервые изображает детей на своем теле. Два года назад на правой руке Кросс набил оригинальную татуировку с изображением своего сына.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Иван Ракитич показал тату жены на ягодицах во время отпуска.

Отмечалось, что звездный форвард ПСЖ Неймар сделал новую татуировку на руке с изображением матери.

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