Кроос сделал новое тату с изображением дочери в розовых очках
Полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кроос решил запечатлеть свою любимую дочь в виде оригинальной татуировки.
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28-летний футболист на левой руке набил портрет своей дочери в солнцезащитных очках розового цвета. Таким способом Кросс отпраздновал второй день рождения своей малышки. Об этом хавбек рассказал на своей страничке в Instagram, опубликовав фото нового тату и поблагодарив мастера.
Кросс не впервые изображает детей на своем теле. Два года назад на правой руке Кросс набил оригинальную татуировку с изображением своего сына.
Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Иван Ракитич показал тату жены на ягодицах во время отпуска.
Отмечалось, что звездный форвард ПСЖ Неймар сделал новую татуировку на руке с изображением матери.
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