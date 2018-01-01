Барселона подпишет игрока ПСЖ бесплатно - СМИ
Испанская Барселона пытается подписать игрока ПСЖ Адриена Рабьо, однако может отложить этот трансфер на год.
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По информации ESPN, каталонцы не могут договориться с парижанами из-за натянутых отношений между клубами после скандального перехода Неймара летом 2017 года. ПСЖ отказывается продавать Рабьо в испанский гранд.
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В связи с этом, руководство “сине-гранатовых“ планирует отложить подписание футболиста на год. Летом 2019 года у Рабьо истекает контракт с ПСЖ и он сможет перейти в Барселону бесплатно на правах свободного агента.
Рабьо хочет покинуть ПСЖ и уже отказал клубу в продлении контракта, после чего его мать предложила Барселоне купить 23-летнего француза.
Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику ПСЖ Адриену Рабьо проявляет Ювентус.
Отмечалось, что Рабьо перед стартом ЧМ-2018 отказался приезжать в расположение сборной Франции.
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