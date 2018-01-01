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Испанские власти обвинили игрока Реала в уклонении от уплаты налогов

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Хамес Родригес, арендованный Баварией у Реала, задолжал испанским властям крупную сумму денег.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Полузащитник Реала Хамес Родригес, которого на два года арендовала Бавария, обвиняется испанскими налоговыми органами в уклонении от уплаты налогов.

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Испанские власти утверждают, что когда колумбиец перебрался в Реал из Монако в 2014 году, то в налоговых декларациях указывал себя как “не резидента Испании“, чтобы выплачивать минимальные налоги.

Как сообщает El Mundo, Родригес задолжал испанской казне 11,65 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал хочет досрочно забрать Хамеса Родригеса из аренды у Баварии.

Напомним, ранее в уклонении от уплаты налогов был обвинен Криштиану Роналду, который уже выплатил часть долга.

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Теги: Хамес Родригес, Реал, Бавария, футбол, вне игры, налоговая, обвинения, уклонение от налогов
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