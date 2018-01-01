Малком - о трансфере в Барселону: Сбылась моя детская мечта
Новичок каталонского клуба прокомментировал трансфер.
Новый игрок Барселоны Малком прокомментировал свой переход в каталонский клуб.
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“Это уникальная ситуация. Я невероятно счастлив оказаться здесь. Сбылась моя детская мечта. Я надеюсь, что смогу подарить много радости фанатам клуба.
Не могу дождаться, когда начну играть. Я хочу помочь команде и новым одноклубникам своим стилем игры“, - приводит слова Малколма официальный сайт Барселоны.
Напомним, Барселона подписала форварда Бордо Малкома, который должен был перейти в Рому.
Римляне уже сообщили, что могут подать на каталонцев в суд.
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