Мадридцы подписали контракт с Желсоном Мартиншем.

Мадридский Атлетико объявил о подписании контракта с 23-летним португальским вингером Желсоном Мартиншем.

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Мартинш в сезоне 2017/18 выступал за лиссабонский Спортинг, однако разорвал контракт с клубом после того, как фанаты ворвались на базу команды и жестоко избили игроков. Таким образом, футболист достался Атлетико бесплатно.

В минувшем сезоне Мартинш провел 31 матч за Спортинг в чемпионате Португалии, в которых забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард Атлетико Фернандо Торрес стал игроком японского Саган Тосу.

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