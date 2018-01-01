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Официально: Барселона подписала форварда Бордо

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Малком стал игроком испанского гранда.
Малком стал игроком Барселоны
Малком стал игроком Барселоны
fcbarcelona.com/

Нападающий Бордо Малком присоединился к Барселоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Каталонцы заплатили за 21-летнего футболиста 41 миллион евро. Еще один миллион евро Бордо может получить в качестве бонусов.

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Контракт Малкома с “сине-гранатовыми“ рассчитан на пять лет. Барселона перехватила футболиста у Ромы, которая уже была готова объявить о трансфере.

В среду, 25 июля, Малком прошел медобследование и теперь готовится к поездке в США вместе с командой.

Ранее сообщалось, что Барселона готова отдать Челси своего игрока ради трансфера Эдена Азара, которого рассматривает в качестве замены Андресу Иньесте.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Малком, Бордо, чемпионат Франции по футболу, футбол
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