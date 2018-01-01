Официально: Барселона подписала форварда Бордо
Нападающий Бордо Малком присоединился к Барселоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Каталонцы заплатили за 21-летнего футболиста 41 миллион евро. Еще один миллион евро Бордо может получить в качестве бонусов.
👍 Malcom 👍#EnjoyMalcom— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 июля 2018 г.
🔵🔴 pic.twitter.com/dvHc66iLR3
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Контракт Малкома с “сине-гранатовыми“ рассчитан на пять лет. Барселона перехватила футболиста у Ромы, которая уже была готова объявить о трансфере.
В среду, 25 июля, Малком прошел медобследование и теперь готовится к поездке в США вместе с командой.
💪🏃 Malcom has passed his medical and is ready to travel to the USA 🔵🔴 #EnjoyMalcom https://t.co/BjCDEterOt pic.twitter.com/SdERoW0FJ7— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Барселона готова отдать Челси своего игрока ради трансфера Эдена Азара, которого рассматривает в качестве замены Андресу Иньесте.
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