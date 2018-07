Официально: Барселона подписала форварда Бордо

Нападающий Бордо Малком присоединился к Барселоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Каталонцы заплатили за 21-летнего футболиста 41 миллион евро. Еще один миллион евро Бордо может получить в качестве бонусов.

Контракт Малкома с “сине-гранатовыми“ рассчитан на пять лет. Барселона перехватила футболиста у Ромы, которая уже была готова объявить о трансфере.

В среду, 25 июля, Малком прошел медобследование и теперь готовится к поездке в США вместе с командой.

💪🏃‍ Malcom has passed his medical and is ready to travel to the USA 🔵🔴 #EnjoyMalcom https://t.co/BjCDEterOt pic.twitter.com/SdERoW0FJ7