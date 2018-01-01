Игрок Барселоны во время отпуска показал тату жены на ягодицах

О футболе Иван Ракитич помнит даже во время отпуска со своей очаровательной супругой.

Полузащитник Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич после завершения ЧМ-2018 в России отправился в отпуск на яхте.

Компанию футболисту составила его роскошная супруга Ракель Маури. Пара с радостью делится фотографиями с райского отдыха.

Иван Ракитич и Ракель Маури instagram.com/raquel_mauri/

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На одном из фото можно увидеть татуировку на ягодицах девушки в виде футбольного мяча. Ракитич помнит о своей профессии даже во время отпуска.

Иван Ракитич и Ракель Маури instagram.com/ivanrakitic/

Иван и Ракель поженились в 2013 году. Пара воспитывает двух детей.

Ранее сообщалось, что в отпуск на яхте отправился лидер Барселоны Лионель Месси. В один из вечеров аргентинец решил поужинать на острове, но его заметили фанаты и ему пришлось сбегать от них в море.

Отмечалось, что Месси сделал остановку на Ибице, чтобы посетить свадебную вечеринку Сеска Фабрегаса.

Также за отдыхом на роскошной яхте был замечен полуголый Роналдо с девушкой.

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