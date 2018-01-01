Лунин рассказал о первых дня в Реале

Украинский новичок Реала Андрей Лунин поделился впечатлениями о новом клубе.

Новый голкипер Реала Андрей Лунин рассказал о том, как пришел в футбол, поделился впечатлениями о новой команде и рассказал о своих ожиданиях.

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“Это правда, это была мечта и она осуществилась. Я счастлив, горд и, в то же время, чувствую огромную ответственность. Реал - это самый великий клуб в мире, с наибольшими наградами.

Описывать или характеризовать свои качества я не привык, это должны делать тренеры, специалисты. А я в свою очередь постараюсь приложить максимум усилий, чтобы Реал становился только лучше, сильнее.

Я люблю этот вид спорта, я получаю от него удовольствие. Думаю, это все, что нужно. База превосходная, наверное, лучшая в мире. Там есть все для развития футболистов, для тренировок, восстановления. Это рай.

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Сейчас все хорошо, приняли нормально. Идет рабочий процесс. Стараюсь учить язык, чтобы было легче общаться. Так получилось, что в зале мы с Бэйлом работали вместе. Наверное, подходим по весовым параметрам. Для меня это только в плюс, Гарет – атлет.

Начинал я, как все, наверное. Бегал в поле, играл в нападении. Но сказалось то, что я не люблю бегать, и тренеры решили поставить меня на ворота. Наверное, сделали правильный выбор, мне это очень нравится.

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Для меня честь и огромная радость находиться здесь, в лучшем клубе мира. Я приложу максимум усилий, чтобы развиваться, становиться сильнее, чтобы Реал продолжал завоевывать трофеи. Буду делать все, чтобы радовать болельщиков“, - приводит слова Лунина пресс-служба Реала.

Напомним, мадридский Реал официально презентовал голкипера Андрея Лунина.

На следующий день после этого украинец попал на обложку популярного испанского издания.

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