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Прокуратура Испании открыла дело о нелегально купленной печени для экс-игрока Барселоны

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Испанские власти расследуют дело о пересадке печени Эрику Абидалю.
Эрик Абидаль
Эрик Абидаль
instagram.com/abi22ericabidal/

Испанская прокуратура открыла дело о пересадке печени легендарному игроку Барселоны Эрику Абидалю, ныне занимающему пост технического директора клуба.

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Как сообщает Mundo Deportivo, представители прокуратуры в пятницу, 20 июля, отправили письмо в суд Барселоны. Правоохранительные органы потребовали разобраться в личности донора печени, которую пересадили Абидалю.

Напомним, испанские власти перехватили телефонные разговоры, в ходе которых было установлено, что экс-игроку Барселоны Эрику Абидалю была пересажена нелегально купленная печень. Девятичасовая операция состоялась в 2012 году.

Сам футболист и представители "сине-гранатовых" отрицают эти обвинения.

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Теги: Эрик Абидаль, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, расследование, прокуратура
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.07.2018, 15:09
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гость
Если кто думает что только у нас правосудие корумпировано, то ошибается. На днях поступило официальное заявление, что всё было законнно.
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