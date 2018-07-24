Прокуратура Испании открыла дело о нелегально купленной печени для экс-игрока Барселоны

Испанские власти расследуют дело о пересадке печени Эрику Абидалю.

Испанская прокуратура открыла дело о пересадке печени легендарному игроку Барселоны Эрику Абидалю, ныне занимающему пост технического директора клуба.

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Как сообщает Mundo Deportivo, представители прокуратуры в пятницу, 20 июля, отправили письмо в суд Барселоны. Правоохранительные органы потребовали разобраться в личности донора печени, которую пересадили Абидалю.

Напомним, испанские власти перехватили телефонные разговоры, в ходе которых было установлено, что экс-игроку Барселоны Эрику Абидалю была пересажена нелегально купленная печень. Девятичасовая операция состоялась в 2012 году.

Сам футболист и представители "сине-гранатовых" отрицают эти обвинения.

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