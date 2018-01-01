Лунин попал на обложку популярного испанского издания
Новичок Реала Андрей Лунин стал главным героем свежего выпуска издания Marca.
Украинский голкипер Андрей Лунин, который перешел в Реал из луганской Зари, попал на обложку нового выпуска популярного испанского издания Marca. Свежий номер поступил в продажу во вторник, 24 июля.
Читай также: Лунин провел первую тренировку в Реале
"Лунин осваивается в воротах, составляя конкуренцию Кейлору, Кико и Луке Зидану и ожидая Куртуа" - гласит заголовок на обложке журнала.
Напомним, Реал официально презентовал Андрея Лунина и подписал с ним контракт сроком на 6 лет.
Отмечалось, что сын Зинедина Зидана Лука Зидан покинет Реал из-за подписания украинца.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил