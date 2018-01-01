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Лунин попал на обложку популярного испанского издания

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Новичок Реала Андрей Лунин стал главным героем свежего выпуска издания Marca.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
realmadrid.com

Украинский голкипер Андрей Лунин, который перешел в Реал из луганской Зари, попал на обложку нового выпуска популярного испанского издания Marca. Свежий номер поступил в продажу во вторник, 24 июля.

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"Лунин осваивается в воротах, составляя конкуренцию Кейлору, Кико и Луке Зидану и ожидая Куртуа" - гласит заголовок на обложке журнала.

Андрей Лунин попал на обложку Marca
Андрей Лунин попал на обложку Marca
twitter.com/marca

Напомним, Реал официально презентовал Андрея Лунина и подписал с ним контракт сроком на 6 лет.

Отмечалось, что сын Зинедина Зидана Лука Зидан покинет Реал из-за подписания украинца.

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Теги: Андрей Лунин, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, Лука Зидан
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