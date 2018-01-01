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Месси во время отпуска сбежал от фанатов в море

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Назойливые фанаты не позволили аргентинцу спокойно поужинать, и он вынужден был сбежать от них в море.
Лионель Месси сбежал от поклонников
Лионель Месси сбежал от поклонников
instagram.com/viacheslav_zubarev/

Лидер Барселоны Лионель Месси после неудачи на ЧМ-2018 отправился в отпуск на яхте вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо. Аргентинец путешествует по островам Средиземного моря.

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На одном из островов Месси решил поужинать. Он надел кепку и солнцезащитные очки, чтобы не привлекать к себе внимания, однако поклонники все равно узнали футболиста.

Фанаты ринулись к Месси, попытались взять у него автограф и сделать фото на память, но Лионель не очень обрадовался такому вниманию и сбежал к своей яхте, чтобы уплыть в море.

Месси сбежал от фанатов
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Видео пользователя Instagram Вячеслава Зубарева.

Ранее сообщалось, что известный производитель спортивных напитков Gatorade выпустил крутой короткометражный мультфильм про Лионеля Месси.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, отпуск, фанаты
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