Игрок Реала помог спасти рыбаков в Португалии

Фабиу Коэнтрау отправил свою яхту на спасательную операцию у побережья Португалии.

Защитник Реала Фабиу Коэнтрау помог спасению рыбаков, которые терпели бедствие в 18-ти километрах от побережья Португалии.

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Как сообщает El Bernabeu, судно рыбаков начало идти под воду, и они отправили сигнал о бедствии в порт города Авейру. На помощь к рыбакам отправилась яхта “Виктория Коэнтрау“, которая принадлежит футболисту.

Именно эта яхта первой прибыла к тонущему судну и спасла 15 рыбаков.

Напомним, защитник Реала Фабиу Коэнтрау в минувшем сезоне выступал за Спортинг на правах аренды. Также он отказался от участия на ЧМ-2018 в составе сборной Португалии.

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