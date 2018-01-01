Никогда не предавай мечту: В Сети появился крутой короткометражный мультфильм о Месси

Известный производитель спортивных напитков Gatorade выпустил 4-минутный мультфильм о Лионеле Месси.

Популярный производитель спортивных напитков Gatorade выложил в Сеть анимационный фильм про Лионеля Месси под названием “Сердце Лио“.

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В 4-минутном анимационном фильме показаны ключевые моменты из жизни Месси - его дебют в Аргентине, встреча с врачом и разговор о гормоне роста, переезд в Каталонию, развитие карьеры в Барселоне, признание и награды.

В момент отчаяния к еще маленькому Лионелю пришел его повзрослевший призрак, который отдал мяч и сказал: “Никогда не предавай мечту. Потому что если у тебя есть мечта, никто тебя не остановит“.

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В мультфильме также вспомнили момент, когда Месси не попал по воротам в финале ЧМ-2014. Аргентинец переживал из-за этого, и к нему пришел призрак Месси-ребенка, который дал ему тот же совет: “Если у тебя есть мечта, никто тебя не остановит“.

Напомним, ранее производитель спортивных напитков Gatorade выпустил крутой рекламный ролик с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Сам футболист после неудачи на ЧМ-2018 отправился в отпуск на Ибицу в сопровождении жены.

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