Бэйл отменил свадьбу со своей возлюбленной

У невесты Гарета Бэйла возникли разногласия с отцом.

Игрок Реала Гарет Бэйл и его невеста Эмма Риз-Джонс отменили свадьбу, которая была должна была пройти этим летом в Италии.

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По информации The Sun, основной причиной переноса церемонии являются семейные проблемы девушки с ее отцом, который вышел из тюрьмы. Эмма хочет наладить отношения с отцом прежде, чем выходить замуж. Кроме того, она считает, что за это время сможет привести себя в форму после рождения третьего ребенка.

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Футболист познакомился со своей невестой в детстве - они учились в одной школе Whitchurch High School в Кардиффе. Пара воспитывает троих детей. На церемонию в Италии Бэйл и его невеста хотели пригласить известную певицу Бейонсе.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей.

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