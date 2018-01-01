Реал находится в поиске молодых талантов, которые могут стать лучшими в мире

Президент Реала Флорентино Перес рассказал о планах клубах.

Президент Реала Флорентино Перес рассказал о текущей трансферной политике клуба.

Читай также: Лунин провел первую тренировку в Реале

“Мы осознаем, что футбол изменился, и нам необходимо принять новую реальность и адаптироваться к ней. Мы должны помнить, что для основного состава важна наша молодежка, которая, без сомнения, является элементом нашей идентичности.

Читай также: Реал хочет досрочно вернуть игрока, которого отдал в аренду Баварии

Я уже говорил несколько дней назад, что мы будем укреплять команду великолепными игроками. Мы уже подписали Одриосолу и Винисиуса. Мы будем доверять новым молодым талантам, которые могут стать лучшими в мире. Поэтому мы усиливаем процесс поиска молодых футболистов“, - приводит слова Переса Marca.

Напомним, президент Реала Флорентино Перес готов потратить крупную сумму денег на трансферы.

Отмечалось, что Реал сделал грандиозное предложение Челси по трансферу Эдена Азара.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.