Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал находится в поиске молодых талантов, которые могут стать лучшими в мире

Комментариев: 0
Президент Реала Флорентино Перес рассказал о планах клубах.
Флорентино Перес
Флорентино Перес
Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес рассказал о текущей трансферной политике клуба.

Читай также: Лунин провел первую тренировку в Реале

“Мы осознаем, что футбол изменился, и нам необходимо принять новую реальность и адаптироваться к ней. Мы должны помнить, что для основного состава важна наша молодежка, которая, без сомнения, является элементом нашей идентичности.

Читай также: Реал хочет досрочно вернуть игрока, которого отдал в аренду Баварии

Я уже говорил несколько дней назад, что мы будем укреплять команду великолепными игроками. Мы уже подписали Одриосолу и Винисиуса. Мы будем доверять новым молодым талантам, которые могут стать лучшими в мире. Поэтому мы усиливаем процесс поиска молодых футболистов“, - приводит слова Переса Marca.

Напомним, президент Реала Флорентино Перес готов потратить крупную сумму денег на трансферы.

Отмечалось, что Реал сделал грандиозное предложение Челси по трансферу Эдена Азара.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Флорентино Перес, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансферы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь